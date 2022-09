Algoni Mahamat Saleh : "le tchadien n'aime pas la paix, il aime le désordre"

Algoni Mahamat Saleh, secrétaire général de la coordination des éleveurs du Sud et participant au dialogue national, estime que "le tchadien n'aime pas la paix, il aime le désordre". Natif de Koumra et fils d'éleveur, Algoni Mahamat Saleh explique avoir échangé en 2010 avec le défunt président Idriss Deby qui lui a donné la mission d'oeuvrer pour la cohabitation pacifique.



Il dit avoir "la recette pour résoudre le conflit entre éleveurs-agriculteurs", en réponse à des propos prononcés en plénière qu'il juge non appropriés : "Quand vous me voyez comme ça, vous pensez que je suis du Nord. J'ai des parents du Nord mais je n'ai jamais vu le Nord. (...) On a un problème de diarrhée et vous nous donnez du paracétamol. (...) Ceux qui nous créent des problèmes c'est les politiciens".