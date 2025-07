Angola : TAAG renforce sa flotte grâce à un financement de 297 millions $ de l'Ex-Im Bank des États-Unis

Cette transaction vise non seulement à renforcer la flotte aérienne de TAAG, mais aussi à stimuler l’économie américaine en soutenant environ 1 400 emplois à travers les États-Unis. Ces emplois sont notamment localisés dans les États de Caroline du Sud et de l’Ohio, où se situent des maillons importants de la chaîne d’approvisionnement de Boeing et General Electric Aerospace.





« Avec près de 1 400 emplois soutenus dans le pays grâce à cette transaction, l’EXIM continue à honorer son mandat de promotion de l’emploi par les exportations », a déclaré James Cruse, Président par intérim et Président du Conseil d’administration de l'EXIM. « L’approbation d’aujourd’hui nous permet non seulement de contribuer à la sécurité économique nationale, mais aussi de participer au développement du secteur aérien angolais. »





Cette opération s’inscrit dans la stratégie des États-Unis visant à renforcer les partenariats économiques avec les pays africains tout en consolidant leur présence industrielle sur la scène mondiale. TAAG, de son côté, poursuit sa modernisation avec l’acquisition de long-courriers modernes destinés à renforcer sa compétitivité sur les lignes intercontinentales.