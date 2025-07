Côte d’Ivoire : l’INP-HB et Hub Ivoire Tech formalisent leur partenariat

Considérant leur volonté partagée de contribuer à l'émergence de projets à fort impact portés par des jeunes chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs, l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) et Hub Ivoire Tech (HIT) ont signé, ce mercredi 16 juillet 2025 à Abidjan-Plateau, un protocole d'entente, d'une durée initiale de 12 mois renouvelables.



Le protocole d'entente a été paraphé par le directeur général de l'INP-HB, Dr Moussa Diaby et la coordinatrice du programme HIT, Madhoussou Doumbia, par ailleurs, conseillère à la Présidence de la République en charge de l'Innovation et du Développement du secteur privé.



Cette collaboration vise à mettre à disposition de l'institution académique un espace de travail fonctionnel au sein du HIT situé à l'immeuble Postel 2001 au Plateau, en vue de faciliter le suivi de projets présélectionnés, à co-accompagner un nombre ciblé de projets à potentiel entrepreneurial, et à favoriser la participation du HIT à certaines activités stratégiques portées par l'INP-HB.



Elle a également pour objectif d'identifier et structurer conjointement des opportunités de mobilisation de financement, dans le cadre de programmes d'impact. Pour le directeur général de l'INP-HB, cette démarche, encouragée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'inscrit dans le cadre du Statut national de l'Etudiant-Entrepreneur (SNEE) visant à intégrer l'entrepreneuriat au cœur des cursus académiques.



« A l'INP-HB, nous avons développé un processus d'incubation qui permet de couvrir tout un spectre de profils de jeunes. C'est ce que nous mettrons à disposition de Hub Ivoire Tech, en étant plus proches des étudiants d'Abidjan et de ses environs. Cela pour pouvoir les accompagner dans leurs projets, dans les domaines des technologies, mais également dans le processus de création d'entreprises », a-t-il souligné, non sans adresser ses remerciements à Hub Ivoire Tech pour son engagement aux côtés de l'institut qu'il dirige.



La coordinatrice du programme HIT s'est dit honorée d'accueillir l'INP-HB, « une référence dans le domaine académique », comme un partenaire pour développer les programmes d'incubation et d'accélération. « Ce partenariat nous permettra de pouvoir être outillés pour accompagner au mieux tous les porteurs de projets.



Au-delà des étudiants de l'INP-HB, notre ambition est de rendre ces opportunités accessibles à un public beaucoup plus large », a-t-elle expliqué. A l'initiative de la Présidence de la République, le Hub Ivoire Tech est un campus d'innovation dédié aux startups, entrepreneurs et opérateurs de programmes.



Ce pôle technologique a été conçu pour catalyser le développement de l'écosystème entrepreneurial ivoirien en offrant un environnement propice à la collaboration et à la croissance.