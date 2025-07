Cameroun : L'Université de Garoua signe un accord de coopération avec la Modibbo Adama University du Nigéria

Cette nouvelle coopération vise à dynamiser l'excellence académique entre les deux institutions. Le Recteur est accompagné d'une délégation étoffée, comprenant le Conseiller Technique, le Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération, les Doyens de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines et de la Faculté des Sciences de l'Éducation, le Directeur de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, le Chef de Division de la Coopération Universitaire et le Chef de service de l'Information et des Conférences.







Cet accord-cadre est attendu pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'échanges académiques, de recherche conjointe et de développement des compétences, renforçant ainsi les liens éducatifs dans la sous-région.