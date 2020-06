Appui au secteur privé : 8 M€ au profit de la Banque Islamique du Sénégal

Dakar, Sénégal – La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a approuvé un financement Mourabaha de 8 millions d'euros au profit de la Banque Islamique du Sénégal (BIS) et visant à soutenir les opérations de financement du commerce du secteur privé sénégalais.



Afin de permettre au Sénégal, membre de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), de continuer à contribuer à l'inclusion économique, le soutien de l’ITFC a été orienté en faveur du secteur privé, moteur essentiel de l'emploi et du développement socio-économique en cette période de crise résultant de la pandémie de la COVID-19. Au Sénégal, ce sont ainsi plus de 300 000 PME et microentreprises qui représentent 90 % des entreprises.



Le Mourabaha devrait soutenir environ 1 000 emplois dans le secteur privé, notamment dans les secteurs de l’alimentaire et de la distribution. De plus, le financement va contribuer au commerce intra-OCI, en ligne avec le mandat de l'ITFC en matière de financement et de développement du commerce.



Pour faire face à la crise en cours, le gouvernement du Sénégal a mis en place un important plan de lutte qui comprend des mesures médicales et sociales. Le décaissement rapide de ces fonds par l'ITFC a permis aux entreprises privées locales de se procurer des denrées alimentaires de base urgentes et de soutenir l’effort national pour assurer la sécurité alimentaire.



M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l’ITFC, a souligné l'importance du financement, en déclarant : « Ce Mourabaha est une intervention nécessaire dans ces conditions mondiales extraordinairement difficiles et va soutenir les efforts de la BIS et du gouvernement pour assurer la disponibilité de produits de base dont la population sénégalaise a tant besoin. Il vise également à soutenir les entreprises privées qui sont les plus grands employeurs dans le pays. »



L'ITFC soutient activement le développement du commerce au Sénégal depuis sa création en 2008, avec plus de 764 millions de dollars de financement et de programmes de facilitation du commerce en faveur de ce pays d'Afrique de l'Ouest et de ses secteurs clefs tels que l'énergie et l'agriculture.