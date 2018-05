Après le PND, le Tchad tente de mobiliser les ressources

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national du développement, le gouvernement avec l'appuie du PNUD a hissé un projet innovant. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive (PADLEFIT) qui contient un plaidoyer pour la mobilisation des ressources a été lancé hier matin a N'Djamena au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie et du développement.



Couvrant une période de 12 ans, ce programme est une partie intégrale du PND à travers "la vision de 2030 au Tchad que nous voulons". Elle s'appuie sur quatre principaux axes qui sont l'appui au développement local, la création de micro-entreprises rurales créatrices de valeurs et d'emplois, et la promotion de l'inclusion financière et sociale des populations.



Les dix programmes sont une initiative innovante du gouvernement en partenariat avec le programme des Nations-Unis pour le développement (PNUD). Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'améliorer les conditions de vie des populations, et d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable au Tchad.



Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources a été lancé par le ministre de l'économie et de la planification du développement commun.