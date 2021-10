Arabie saoudite : le Tchad condamne l’attaque des aéroports par les Houthis

Dans un communiqué de presse rendu public ce 15 octobre 2021, « le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger de la République du Tchad condamne avec force, les dernières attaques perpétrées par les Houthis contre les aéroports d’Abha et Jizan, en Arabie saoudite, et ayant causé plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels ».



Par ailleurs, le gouvernement tchadien estime que ces attaques terroristes répétitives des Houthis, en violation du droit international, ne peuvent qu’attiser la tension perceptible dans la région. De même, cette situation préoccupante est de nature à entraver « les efforts visant à trouver une sortie de crise inclusive et pacifique ».



Enfin, le ministère des Affaires étrangères réaffirme la solidarité du gouvernement tchadien avec le Royaume d’Arabie saoudite. Bien plus, il souligne l’urgence d’une solution rapide à la cause yéménite, ceci « conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations-Unies ».