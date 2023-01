Armée : "2023 sera une année d'action, de progression et de résultats", général Mahamat Idriss Deby

"L'année 2023 sera une année d'action, de progression et de résultats. Elle sera celle des grandes réalisations dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats par l'aboutissement des réformes ambitieuses, engagées", a déclaré ce 1er janvier 2023 le président de transition Mahamat Idriss Deby, dans un discours prononcé à Amdjarass, à l'occasion de la commémoration de la 15ème fête des armées.



Plusieurs réformes annoncées à Mao lors de la précédente fête des armées sont déjà effectives : statut général des militaires, revalorisation des traitements salariaux, création d'une Caisse d'assurance maladie des armées, création de l'économat des armées, la mise sous un commandement unifié de toutes les forces en charge de la sécurité intérieure, le renforcement en équipements et en formations ou encore la mise en place de la justice militaire.



Neuf lois consacrées à la réforme ont été adoptées par les parlementaires.