Armée : Le Tchad classé 87e force militaire sur 138 pays

Le Tchad figure à la 87ème place, sur 138 pays, du classement des puissances militaires mondiales 2020, selon Global Firepower (GFP). Les pays sont classés par force militaire potentielle.



L'indice du Tchad s'élève à 1,6383, selon le classement.



Le personnel militaire est estimé à 30.500 personnes sur une population de 15,8 millions d'habitants. Étant un pays enclavé, le Tchad ne dispose pas de force navale. Le budget de la défense est estimé à 200 millions de dollars.



Le classement final de Global Firepower utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex d'une nation donnée avec des catégories allant de la puissance militaire et des finances à la capacité logistique et à la géographie.



"Notre formule interne unique permet à des pays plus petits et plus avancés sur le plan technologique de rivaliser avec des pays plus grands et moins développés et des modificateurs spéciaux, sous forme de bonus et de pénalités, sont appliqués pour affiner davantage la liste annuelle", explique le GFP.



Parmi les pays africains, le Tchad est devancé par 13 pays : l'Égypte (9ème place), l'Algérie (28ème place), l'Afrique du Sud (29ème place), le Nigeria (42ème place), l'Angola (56ème place), le Maroc (57ème place), l'Éthiopie (60ème place), la République démocratique du Congo (71ème place), le Soudan (76ème place), la Libye (80ème place), la Tunisie (81ème place), le Kenya (84ème place) et l'Ouganda (86ème place). Le Tchad se classe donc à la 14ème place sur le continent africain.



En tête du classement figure les États Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon.