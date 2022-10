INTERNATIONAL Assemblées annuelles FMI/BM : état de l’Afrique, des opportunités dans une période turbulente

Par Florence Akano, humanitaire et correspondante permanente aux USA - 19 Octobre 2022



Les décideurs politiques doivent trouver la meilleure façon d'amplifier les points positifs, et d'exploiter les opportunités possibles, pour que la région sorte mieux des secousses économiques.

Lors des assemblées annuelles 2022 du FMI et de la Banque mondiale qui sont tenues à Washington DC, du lundi 10 au dimanche 16 octobre, des délégués des Etats membres, des représentants de la société civile, des académiciens, des experts du domaine économique et financier, des journalistes et d'autres parties prenantes se sont réunis pour la première en présentiel depuis le début de la pandémie du Covid-19 pour discuter de différentes thématiques et singulièrement sur la situation du continent africain le samedi 15 octobre.



Le thème de cette session était « l'état de la région Afrique : opportunités dans une période turbulente ». À l'heure où les circonstances, les revers régionaux et les secousses économiques ont mis l'Afrique sur la sellette, les décideurs politiques doivent trouver la meilleure façon d'amplifier les points positifs et d'exploiter les opportunités possibles pour que la région s'en sorte mieux.



Le déroulement de la session principale

L'événement sur l'état de la région Afrique a fait le point sur les vents contraires mondiaux qui affectent la région, et a fourni un aperçu opportun des tendances macroéconomiques, compte tenu du ralentissement du PIB, de la dette élevée et des prix historiquement élevés des denrées alimentaires et de l'énergie. La discussion s'est spécifiquement concentrée sur les mesures susceptibles d'apporter des gains importants pour la sécurité alimentaire sur le continent, telles que des dépenses publiques mieux ciblées, des investissements dans la transformation alimentaire et les systèmes alimentaires résilients, et le renforcement du commerce intra-régional. La session a débuté par un discours de la modératrice, dans lequel elle a souligné les nombreux points positifs en Afrique. Elle a parlé des avancées technologiques et des villes comme Lagos et Nairobi qui sont des centres économiques animés. « Dans les fortes pluies du monde, il y a des rayons de soleil en Afrique ».



Les déclarations de Andrew Dabalen

Andrew Dabalen, économiste en chef, Afrique, à la Banque mondiale, a pris la parole après le discours d'introduction. Il s'est exprimé en réponse à la question du modérateur sur la manière dont l'Afrique peut faire face à la hausse de l'inflation, aux taux d'intérêt et à la baisse des revenus. Il a déclaré qu'il est important pour l'Afrique de maintenir les gains économiques qu'elle a réalisés au cours des années précédentes. Selon lui, cela peut être réalisé en trois étapes importantes : rétablir la stabilité des prix ; protéger les pauvres et les personnes vulnérables en finançant les programmes dont ils dépendent, en particulier l'éducation et la santé ; prêter attention à la qualité et à l'efficacité des dépenses.



La vice-présidente de la Banque mondiale et les responsables politiques exposent les problèmes actuels en Afrique

Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a pris la parole, juste après Andrew, et a exposé les problèmes actuels de la région, en s'attardant sur les environnements externes difficiles qui ont affecté le niveau de pauvreté en Afrique. Les problèmes les plus préoccupants sont le faible accès à l'éducation, les abus à l'encontre des femmes et des filles, et le manque cruel d'accès à l'électricité. Le chômage des jeunes est également un cas préoccupant. Pour une région qui compte une très forte population de jeunes, le taux d'emploi élevé est un grand défi à relever pour les gouvernements.

Les responsables politiques africains ont également eu l'occasion de s'exprimer sur les problèmes et leurs solutions. Cette partie de la session a eu beaucoup d'impact, car elle a impliqué beaucoup de ventilation de la part des dirigeants financiers des pays représentés. L'inflation était un thème commun, pour une région déjà aux prises avec des taux de pauvreté, l'augmentation des taux d'intérêt et du cours du dollar par rapport aux devises signifie que de plus en plus de personnes en Afrique passent sous le seuil de pauvreté.



Le thème commun des solutions proposées ou signalées par les dirigeants était une meilleure gestion des dépenses. L'Afrique a la chance de disposer d'un certain nombre de matières premières rentables et il est important que les bénéfices soient gérés de manière adéquate, aujourd'hui plus que jamais, afin d'atténuer le stress d'une pression financière croissante. Les taux d'intérêt ont également fait l'objet d'une référence commune, car leur augmentation constitue un problème croissant que seuls les décideurs politiques peuvent gérer de manière technique et prudente.

Des pays comme le Rwanda ont été salués au cours de la session. Un coup de projecteur a été donné sur les politiques qui fonctionnent actuellement dans le pays, dans le but de mettre en évidence ce qui a fonctionné afin de déterminer ce qui peut être reproduit pour fonctionner dans d'autres pays.



Les affirmations de Monica Musonda, directrice générale de Java Foods

La sécurité alimentaire a également été évoquée. Monica Musonda, directrice générale de Java Foods, a parlé de l'agriculture en Afrique. Elle a expliqué qu'il n'est pas viable qu'une grande partie de la nourriture consommée par les Africains soit importée. Certains obstacles, comme la pandémie et le conflit en Ukraine, ont freiné le taux d'importation et l'autosuffisance par l'agriculture primaire est donc un discours important.



Elle a suggéré de concentrer les efforts sur les entreprises locales pour produire suffisamment et fournir efficacement. Elle a mis au défi tous les chefs de gouvernement disponibles de faire plus d'efforts pour créer un environnement favorable aux entreprises alimentaires locales. Produire des aliments sûrs, abordables et de qualité, est l'objectif à atteindre et tous les décideurs politiques concernés devraient s'y atteler. La mécanisation de l'agriculture et de la transformation est très importante, mais l'autonomisation du processus concerne davantage l'offre, d'autant plus qu'elle affecte localement la population impliquée dans la transformation alimentaire, en particulier les femmes.



La session s'est terminée par un tour d'horizon de quelques intervenants. Les avancées et les marqueurs importants de certains pays ayant réussi ont été soulignés. Le Rwanda, le Botswana, le Kenya et quelques autres ont été félicités pour leurs progrès en matière de technologie, de maximisation des retombées des ressources, etc. Il a également été mentionné que le secteur privé jouera également un rôle énorme. Le modérateur a terminé en exhortant les décideurs politiques à tenir compte des idées émises et à « agir ».







