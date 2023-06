Assistance humanitaire plus efficace : La Croix-Rouge du Tchad forme ses volontaires à l'utilisation de Red Rose

Présidée par Khala Ahmat Sanoussi, président national de la Croix-Rouge au Tchad, cette initiative vise à renforcer les capacités des volontaires en matière d'aide humanitaire et de gestion des crises.



Dans son discours d'ouverture, Khala Ahmat Sanoussi a souligné l'importance croissante des transferts monétaires dans le domaine de l'aide humanitaire, mettant en évidence l'utilisation des technologies numériques à différentes étapes de la mise en œuvre des projets. De l'enregistrement des bénéficiaires à la distribution des transferts, en passant par le suivi et l'évaluation, les technologies numériques offrent des solutions efficaces et qualitatives pour soulager les populations touchées par les crises. Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'engage activement dans cette quête de solutions novatrices.



Le système Red Rose est une plateforme complète de suivi et de vérification des données qui offre une solution globale pour tous les programmes de transferts monétaires et de distribution en nature. Dans des zones d'accès difficile et confrontées à des infrastructures limitées, il est essentiel d'explorer les technologies susceptibles de faciliter le processus d'assistance humanitaire. La Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec des acteurs matériels et financiers, s'engage à renforcer les capacités de ses volontaires en leur offrant une formation de qualité pour relever les défis humanitaires.



L'atelier permettra aux participants de se familiariser avec les différentes composantes et fonctionnalités de la plateforme Red Rose. Une approche mixte, combinant théorie et pratique, sera privilégiée lors des travaux. Des études de cas illustrant l'utilisation du système seront également présentées, offrant aux participants une expérience concrète et applicable.



Cet atelier régional marque une étape importante dans le renforcement des compétences des volontaires de la Croix-Rouge du Tchad. En combinant connaissances théoriques et pratiques, les participants seront mieux préparés à faire face aux défis humanitaires actuels et à venir.