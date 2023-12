Atelier sur la gestion des finances au Tchad : le CERGIED favorise la transparence et la participation citoyenne

L'objectif de cet atelier était de faciliter la discussion avec les divers acteurs de la vie publique sur les mécanismes de transparence, de bonne gouvernance et de participation citoyenne mis en place par le Ministère des Finances, du Budget et des Comptes Publics.



Dans son discours d'ouverture, Banhoodel Frédéric, président du conseil consultatif de CERGIED, a souligné l'importance croissante de la relation entre la bonne gouvernance et les résultats positifs. Il a expliqué que le budget était le document opérationnel le plus crucial dont disposait le gouvernement, car il permettait de concilier les objectifs politiques avec la réalité.



Il a également noté que le Tchad s'était engagé à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance des ressources publiques et la participation citoyenne au processus budgétaire, devenant ainsi l'un des pays soucieux de renforcer ces principes.



Dans le cadre du projet visant à renforcer les bonnes pratiques et la mobilisation citoyenne en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités, cet atelier d'échange revêt une grande importance, selon le président du conseil consultatif de CERGIED.



Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, représenté par le Secrétaire général du ministère, Bidjere Bendiaki, a souligné que cet atelier était une étape clé du projet visant à renforcer les bonnes pratiques et la mobilisation citoyenne en faveur de l'égalité au Sahel.



L'objectif principal de cet atelier est de fournir une qualité de service aux citoyens, d'optimiser l'utilisation des ressources et des moyens, de réduire les coûts et d'assurer la responsabilité dans la gestion des fonds publics. Selon le Secrétaire général du ministère de la Finance, ces objectifs ne pourront être atteints qu'en transformant la logique de gestion budgétaire, passant d'une approche basée sur les moyens à une approche axée sur les résultats.