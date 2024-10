TCHAD

Attaque au Lac Tchad : Le gouvernement lance un appel à la communauté internationale

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 29 Octobre 2024

“Le gouvernement appelle la communauté internationale à intensifier son soutien et à renforcer l'aide dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad. Une action collective et déterminée est indispensable pour éradiquer ce mal qui menace la stabilité et le développement de toute la région", a déclaré ce 29 octobre 2024, Abderaman Koulamallah, chef de la diplomatie tchadienne, dans un communiqué.