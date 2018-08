Attaque contre l'armée : "les terroristes seront identifiés", selon le procureur de la République

TCHAD - Face à l' attaque perpétrée et revendiquée par un groupe rebelle le 11 août 2018, dans la localité septentrionale du pays, à Kouri-Bougoudi, le parquet d'Instance près le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a requis ce lundi 13 août l'ouverture d'une information judiciaire au premier cabinet d'instruction contre X pour faits de terrorisme."Les terroristes auteurs, co-auteurs, complices de cette attaque seront identifiés dans les jours à venir et ferrons l'objet de mandats d'arrêts internationaux qui seront lancés contre eux", a annoncé le procureur de la République, Youssouf Tom."La justice rassure l'opinion qu'elle jouera sa partition dans cette situation pour que la consolidation de l'Etat de droit, la stabilité et la paix chèrement acquises soient préservés", a ajouté le procureur de la République.