Attaque de Boko Haram au Tchad : L'Organisation mondiale des diplômés d'Al-Azhar condamne

L'Organisation mondiale des diplômés d'Al-Azhar a condamné dimanche, dans un communiqué, l'attaque menée en début de semaine par des hommes armés du mouvement terroriste Boko Haram contre un camp de pêcheurs dans la partie nord-est du lac Tchad, tuant 14 civils et en blessant 5 autres.



L'organisation a déclaré que ce que font les groupes extrémistes et terroristes contre les âmes infaillibles est l'un des plus grands péchés.



"Ces pratiques criminelles odieuses sont parmi les principales raisons qui ont déformé l'image de l'islam dans le monde entier, et ont repoussé le cœur de nombreux Occidentaux, après que des groupes extrémistes et terroristes ont décrit l'islam comme une religion de violence, de meurtre et de carnage", souligne la déclaration.



L'Organisation mondiale des diplômés d'Al-Azhar avertit les jeunes musulmans du monde entier de ne pas tomber dans les filets de ces groupes, ni d'être trompés par les idées fausses qu'ils propagent au nom de l'islam. Elle appelle les jeunes musulmans à recevoir les enseignements de l'islam de références religieuses approuvées telles qu'Al-Azhar et d'autres.