Attaques Terroristes au Mali : Le Procureur de lutte contre le terrorisme ouvre une enquête

Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée a annoncé dans un communiqué, jeudi 8 septembre qu’il a ordonné l’ouverture d’une enquête « relatif aux attaques terroristes perpétrées contre le Bateau «TOMBOUCTOU» et la position des Forces Armées Maliennes, le jeudi 07 septembre 2023 à Bamba (Région de Gao) ».



Selon le Procureur de la République, Djibril Traoré, « le bilan provisoire » de ces attaques fait état de « quarante-neuf (49) civils et quinze (15) militaires tués, des blessés, ainsi que des dégâts matériels sur le bateau ».



Les autorités maliennes rassurent la population que tous les efforts sont déployés par les services compétents « en vue d’identifier, d’interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de ces faits criminels ».



Plusieurs personnes dont des miliaires ainsi que des civils ont été tués jeudi 7 septembre, dans deux attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda et visant un navire de passagers et une base militaire dans le nord du Mali. Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours. Les deux attaques distinctes ont visé le bateau de Tombouctou sur le fleuve Niger et le poste militaire de Bamba, dans la région de Gao, au nord du pays.