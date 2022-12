"Au pays des Sao", le premier podcast de fiction tchadien

Le podcast « Au pays des Sao » plonge les auditeurs dans la vie de famille de Bintou, une jeune maman tchadienne. Infirmière de profession, Bintou est mariée à Kouma. Suite à la naissance de leur fille Zara, tous deux décident de s’installer dans la maison familiale de Kouma, le temps qu’ils puissent mettre assez d’argent de côté pour s’acheter la leur. Cette décision crée dans toute la famille des remises en question inattendues. Entre son bébé et sa vie de couple, les critiques constantes de sa belle-mère, son travail au centre de santé, et ses relations avec les clients hauts en couleur de la cafétéria familiale, Bintou n’a pas le temps de s’ennuyer.



Ce feuilleton propose une intrigue autour de personnages du quotidien dont l’évolution, au fil des épisodes, favorise une prise de conscience sur les questions liées au VIH, à la tuberculose, au paludisme et à l’accueil des patients dans les structures de santé, et dans les centres de santé en particulier. Des histoires marquantes qui donnent à réfléchir et qui créent le débat, avec des personnages qui entrainent les auditeurs dans leur sillage.



« Au pays des Sao » est une série produite par RAES (ONG sénégalaise) en collaboration avec WenakLabs, avec le soutien d’Expertise France.