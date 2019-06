"Aucune femme tchadienne n’a été tuée au Koweït" (Affaires étrangères)

Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad tient à informé mercredi, dans un communiqué, "qu’aucune femme tchadienne n’a été tuée au Koweït, contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et certains sites."



Depuis quelques jours, une vidéo horrible montrant la mise à mort, à coup de couteaux d’une femme présentée comme une travailleuse tchadienne vivant au Koweït est mise en ligne.



"L’Ambassade du Tchad au Koweït qui s’est rapidement saisie du dossier et après toutes les investigations d’usage, rassure qu’à ce jour, aucune tchadienne n’est tuée ou portée disparue au Koweït", explique le ministère des Affaires étrangères.



Tout en s’indignant et en condamnant cette scène inhumaine, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad "dénonce vigoureusement la manipulation de l’opinion par la diffusion de fausses informations dans le but de porter atteinte à l’image du Tchad. Il en appelle à la prudence et à la responsabilité de tous ceux qui sont tentés de relayer ce genre d’informations."