Avec Tony Elumelu, le Président guinéen s’engage à soutenir l’entreprenariat et le secteur privé en Guinée.

Le Président guinéen accueille Tony Elumelu, les entrepreneurs de TEF et s’engage à soutenir l’entreprenariat et le secteur privé en Guinée.

Conakry - Le Président de Guinée, Son Excellence Prof. Alpha Condé, a accueilli le Président du Groupe UBA et Promoteur de la Fondation Tony Elumelu (TEF), Tony O. Elumelu, et les bénéficiaires guinéens de l’édition 2018 du programme de l’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu au palais de la présidence.



Alpha Condé, accompagné du Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée, Dr. Lounceny Nabé, a reçu le Promoteur de la Fondation Tony Elumelu, saluant l’investissement de M. Elumelu dans le secteur privé et les entrepreneurs africains à travers le continent.



Tony Elumelu a officiellement présenté les entrepreneurs guinéens de TEF au Président Condé, réaffirmant sa conviction que l’entrepreneuriat constitue le principal moteur de la transformation de l’Afrique.



M. Elumelu a déclaré : «Le secteur agricole guinéen a un grand potentiel pour créer des emplois dans le pays. Sept des treize bénéficiaires guinéens du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu sont des entrepreneurs agricoles».



Conformément à sa philosophie économique d’Africapitalisme, qui propose une approche basée sur le secteur privé pour parvenir à un développement durable en Afrique, M. Elumelu s’est engagé à explorer de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur privé guinéen.



Il a remercié Son Excellence Prof. Alpha Condé d’avoir accueilli les entrepreneurs de TEF, saluant l’intérêt du Président pour la jeunesse du pays et l’impact ultime du programme de TEF sur la Guinée, et le Président Condé a partagé le plan ambitieux de son gouvernement pour attirer davantage d’investissements dans le secteur agricole afin de créer des opportunités d’emploi en Guinée en dehors du secteur minier.



À propos de TEF et de son programme d’entreprenariat :



La Fondation Tony Elumelu (TEF) a été créée en 2010 par Tony O. Elumelu, entrepreneur, investisseur et philanthrope passionné par le développement économique de l’Afrique. C’est la plus grande philanthropie en Afrique dédiée à l’entreprenariat et aux entrepreneurs à travers le continent.



Inspirée par la philosophie économique de l’Africapitalisme de Tony Elumelu et sa vision consistant à institutionnaliser la chance et à démocratiser les opportunités pour une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, la Fondation Tony Elumelu a mis en œuvre l’un des programmes d’entrepreneuriat les plus ambitieux au monde.



Le programme d’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu est son programme phare qui consiste en un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans pour identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains pour un développement économique durable de l’Afrique. Son objectif est d'investir dans des entreprises qui créeront au moins 1 000 000 de nouveaux emplois et généreront annuellement au moins 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires en Afrique. Au cours de sa 4ème année, le programme d’entreprenariat de TEF a permis à 4 460 entrepreneurs de réaliser un investissement total de 20 millions de dollars, dont 4 000 directement financés par la Fondation, tandis que les 460 restants l’ont été par les partenaires de la Fondation.





