Aviation : Camair-co reprend ses vols vers le Tchad

Une bonne nouvelle pour les hommes d'affaires et commerçants tchadiens qui se plaignaient du coût élevé du billet d'avion dans les autres compagnies aériennes.



Question tout de même : la disparition de Tchadia Airlines et les forts prix pratiqués par les autres compagnies aériennes suffiront-ils pour assurer plein succès à Camair-co ?



Néanmoins, le retour de Camair-co sous le ciel du Tchad et des autres pays la sous-région est selon nos sources "le fruit des longs échanges entamés par la représentation diplomatique camerounaise et l'autorité de l'aviation civile (ADAC)".



Camair-co va ainsi essayer de reconquérir l'Afrique centrale et devenir l'un sinon le meilleur prestataire en exploitant au mieux de sa capacité cet espace aérien.



Un retour qui intervient depuis l'annonce en 2021 par Camair-co de la reprise de ses vols régionaux.



Une initiative actée par la reprise effective de vols de la Camair-co vers la capitale gabonaise (Libreville) en fin d'année 2021 et ce deux fois par semaine (Lundi et vendredi).



Au sujet de la ligne de N'djamena, c'est précisément le 24 avril 2022 que Camair-co va débuter ses déserts. Trois voyages par semaine sont annoncés au prix de 276.000 FCFA (N'djamena/Douala). Les vols sont programmés pour lundi, mercredi et dimanche avec une liaison directe Yaoundé/Libreville.



De quoi réjouir les commerçants, ce d'autant plus que la compagnie aérienne camerounaise leur donne droit à 40 kg de bagages en classe économique contre 50 Kilogrammes en classe business.



Il ne reste plus qu'aux commerçants et autres voyageurs de se hâter afin d'acquérir les billets déjà en vente dans les agences partenaires.



Rappelons que la compagnie camerounaise a renforcé sa flotte en se dotant de deux appareils flambants neufs de type Bombardier Q-400.