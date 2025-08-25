Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : 13 otages libérés des mains de Boko Haram présentés au gouverneur de l'Extrême-Nord


25 Août 2025


Maroua, Cameroun – Treize otages, dont des enfants, enlevés par des membres de Boko Haram, ont été présentés ce lundi 25 aout 2025 au gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari. La veille, ils avaient déjà reçu la visite du préfet du Logone-et-Chari, Fombelé Mathias Tayem, à Waza.


Cameroun : 13 otages libérés des mains de Boko Haram présentés au gouverneur de l'Extrême-Nord


 

Libération et circonstances de la captivité

 
Au total, 13 otages ont été libérés, dont 3 Tchadiens et 10 Camerounais. L'un des otages, Bryan Jean Bessala, 19 ans, a malheureusement été exécuté par ses ravisseurs.
Selon les déclarations des personnes libérées, l'échange a eu lieu le 21 août 2025 après le paiement d'une rançon de près de 6 millions de F CFA. Les otages ont été escortés à pied jusqu'à la frontière avec le Nigeria.




Les rescapés ont raconté avoir été détenus dans une forêt profonde près de Naba-Forest, au Nigeria. Ils y ont vu plus d’une centaine de terroristes lourdement armés, vivant avec leurs familles.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


