Cameroun : 13 otages libérés des mains de Boko Haram présentés au gouverneur de l'Extrême-Nord





Libération et circonstances de la captivité

Au total, 13 otages ont été libérés, dont 3 Tchadiens et 10 Camerounais. L'un des otages, Bryan Jean Bessala, 19 ans, a malheureusement été exécuté par ses ravisseurs.

Selon les déclarations des personnes libérées, l'échange a eu lieu le 21 août 2025 après le paiement d'une rançon de près de 6 millions de F CFA. Les otages ont été escortés à pied jusqu'à la frontière avec le Nigeria.