RCA : Ouverture des premières doctoriales de l’Université de Bangui

Éducation : Élaboration d'une feuille de route pour renforcer la qualité de l’enseignement et la formation des jeunes.

Santé : Mise en place d'une feuille de route pour améliorer les infrastructures et la formation du personnel médical.

Fonction publique : Renforcement de la formation des cadres administratifs pour une gestion publique plus efficace.

Sécurité : Soutien constant aux forces de sécurité intérieure pour la stabilité nationale.

Innovation et entrepreneuriat : Appui à la création du Bangui Hub, un incubateur d’entreprises encourageant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Cette initiative s'inscrit directement dans la politique de coopération entre la France et la République Centrafricaine, telle que définie par la feuille de route endossée en 2024 par les Présidents Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron.L’objectif commun est de développer l’économie et le capital humain centrafricains pour engager la RCA sur la voie d’un développement pérenne et durable.Depuis l'adoption de cette feuille de route, des actions concrètes ont été mises en œuvre dans plusieurs secteurs :Soutien du Secteur PrivéLa réussite de cette journée de collaboration et de partage a été rendue possible grâce au soutien du Groupement Interprofessionnel du Commerce et de l’Artisanat (GICA).Le GICA a non seulement accompagné l’événement, mais a également mobilisé plusieurs Petites et Moyennes Entreprises (PME), prouvant l'engagement du secteur privé à bâtir des ponts entre l'académie et le monde professionnel.