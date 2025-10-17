Tchad : gestion des parcs nationaux, le Premier ministre règle l’incompréhension avec African Parks Network

Très touché par ce geste, Przemysław a réitéré la détermination de l'UE à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de ce forum de mobilisation de ressource qu'est le PND. Marqué par l'issue rapide et heureuse de cette crise, la délégation d'APN et celle de l'UE ont unanimement remercié le Premier ministre pour son leadership exemplaire dans la coordination et la mise en œuvre de l'action gouvernementale.



Ont pris part à cette séance de travail, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, l'ambassadeur de l'Union européenne, une délégation d'APN, ainsi quelques membres du cabinet du Premier ministre.