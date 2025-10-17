Alwihda Info
Tchad : gestion des parcs nationaux, le Premier ministre règle l’incompréhension avec African Parks Network


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Octobre 2025


En bon coordonnateur de l'action gouvernementale, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina a présidé, ce vendredi 17 octobre 2025, une réunion de crise consacrée à la résolution des différends et à la définition des cadres d'un nouvel accord de partenariat entre le Tchad et l'ONG African Parks Network (APN).


Cette rencontre intervient immédiatement après la remise en vigueur des accords de gestion des aires protégées, signés ce jour entre le ministère de l'Environnement et African Parks Network (APN). Le directeur de l'ONG African Parks Network, Peter Fearnhead a salué le sens de responsabilité du Premier ministre et celui du gouvernement tchadien, qui a permis de dissiper les malentendus.

Il a réaffirmé l'engagement ferme de son organisation à continuer d'accompagner le Tchad dans la préservation de sa biodiversité. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, Przemysław Bobak a exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre Amb. Allah Maye Halina pour son implication personnelle dans le dénouement rapide et heureux de cette crise.

Indéfectible défenseur du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », le Premier ministre a profité de l'occasion pour remettre au diplomate de l'Union Européenne, le document officiel du PND.

Très touché par ce geste, Przemysław a réitéré la détermination de l'UE à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de ce forum de mobilisation de ressource qu'est le PND. Marqué par l'issue rapide et heureuse de cette crise, la délégation d'APN et celle de l'UE ont unanimement remercié le Premier ministre pour son leadership exemplaire dans la coordination et la mise en œuvre de l'action gouvernementale.

Ont pris part à cette séance de travail, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, l'ambassadeur de l'Union européenne, une délégation d'APN, ainsi quelques membres du cabinet du Premier ministre.
