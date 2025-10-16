Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Tchad–Fonds de l’OPEP : deux accords de 31 millions USD pour dynamiser l’énergie et l’agriculture


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Octobre 2025



Tchad–Fonds de l’OPEP : deux accords de 31 millions USD pour dynamiser l’énergie et l’agriculture
Le Tchad et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OPEC Fund) ont signé deux accords de cofinancement majeurs pour renforcer les secteurs clés de l’énergie et de l’agriculture :
- 15 millions USD pour la Phase II du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique (PASET 2), destiné à moderniser les infrastructures énergétiques et à accroître la production solaire à Moundou et N’Djamena.
- ⁠16 millions USD pour le Projet de Développement de la Riziculture Intégrée dans la Plaine du Chari-Logone III (PDRICL 3), visant à améliorer la productivité rizicole et la sécurité alimentaire dans plusieurs provinces.

La cérémonie, présidée par le Ministre d’État Tahir Hamid Nguilin, s’est tenue en présence du Président du Fonds de l’OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, du Ministre du Commerce et de l’Industrie Guibolo Fanga Mathieu, de la Ministre déléguée Fatima Haram Acyl, du Ministre de l’Énergie et de l’Eau Passalet Kanabé Marcelin, et du Directeur général de TchadÉlec Saleh Ben Haliki.

Ces cofinancements traduisent la confiance renouvelée du Fonds de l’OPEP envers la vision du PND “Tchad Connexion 2030”, plaçant l’énergie et l’agriculture au cœur de la transformation économique et durable du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

Tchad : un gendre accuse son beau-père d’avoir « marchandé » son épouse à d’autres hommes Tchad : un gendre accuse son beau-père d’avoir « marchandé » son épouse à d’autres hommes 15/10/2025

Populaires

​N’Djamena : un jeune homme se donne la mort après avoir ingéré du “Pia-Pia”

15/10/2025

Tchad : des enseignants formés à Bol pour améliorer la qualité de l’éducation dans la province du Lac

15/10/2025

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter