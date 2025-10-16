Tchad–Fonds de l’OPEP : deux accords de 31 millions USD pour dynamiser l’énergie et l’agriculture

Le Tchad et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OPEC Fund) ont signé deux accords de cofinancement majeurs pour renforcer les secteurs clés de l’énergie et de l’agriculture :

- 15 millions USD pour la Phase II du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique (PASET 2), destiné à moderniser les infrastructures énergétiques et à accroître la production solaire à Moundou et N’Djamena.

- ⁠16 millions USD pour le Projet de Développement de la Riziculture Intégrée dans la Plaine du Chari-Logone III (PDRICL 3), visant à améliorer la productivité rizicole et la sécurité alimentaire dans plusieurs provinces.



La cérémonie, présidée par le Ministre d’État Tahir Hamid Nguilin, s’est tenue en présence du Président du Fonds de l’OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, du Ministre du Commerce et de l’Industrie Guibolo Fanga Mathieu, de la Ministre déléguée Fatima Haram Acyl, du Ministre de l’Énergie et de l’Eau Passalet Kanabé Marcelin, et du Directeur général de TchadÉlec Saleh Ben Haliki.



Ces cofinancements traduisent la confiance renouvelée du Fonds de l’OPEP envers la vision du PND “Tchad Connexion 2030”, plaçant l’énergie et l’agriculture au cœur de la transformation économique et durable du Tchad.