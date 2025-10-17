









TCHAD Tchad : Plus de 11 000 candidats en lice pour l’excellence administrative

Alwihda Info | Par Ben Kadabio - 17 Octobre 2025



L’École Nationale d’Administration (ENA) s’apprête à ouvrir ses portes à une nouvelle génération de futurs cadres de l’État. À la veille du lancement officiel des épreuves écrites prévues pour ce samedi 18 octobre, le président du jury, M. Baba Laye, a organisé un point de presse ce vendredi 17 octobre 2025 pour faire le point sur les préparatifs et rappeler les consignes essentielles.







Cette session 2025-2026 s’annonce comme l’une des plus compétitives de l’histoire de l’ENA, avec 11 338 candidats inscrits, dont 10 575 externes (93 %) et 763 internes (7 %).





Sur le plan linguistique, 9 365 candidats (83 %) composeront en français, tandis que 1 973 (17 %) le feront en arabe. Notablement, 75 % des candidats, soit 8 365 personnes, composeront dans la capitale N’Djamena, le reste étant réparti dans les centres provinciaux. Six candidats non-voyants participeront également aux épreuves au Lycée Sacré-Cœur, un geste d’inclusion salué par le jury.



Conformément aux arrêtés n°13942/PT/2023 et n°13944/PT/2023 signés du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, la voie d’accès à l’ENA demeure le concours basé sur le mérite et l’excellence. M. Baba Laye a souligné : « Ce concours traduit la vitalité de notre jeunesse et l’attractivité de l’ENA, qui reste le creuset de formation de l’élite administrative tchadienne. » Pour garantir l’équité et l’accessibilité, 12 centres d’examen ont été ouverts à travers le pays, dont 7 en province et 5 à N’Djamena. Les épreuves écrites se dérouleront ce samedi 18 octobre 2025. Les candidats doivent arriver au plus tard à 6h30, la première épreuve débutant à 8h00 précises.





Les consignes de sécurité incluent : Interdiction de tout appareil électronique (téléphones, montres connectées, etc.) ;

Fouilles systématiques à l’entrée des centres ;

Présentation obligatoire du reçu d’inscription et d’une pièce d’identité valide (NNI ou passeport). Un dispositif de sécurité renforcé, avec le soutien des forces de défense et de sécurité, garantira l’anonymat des copies, l’intégrité des sujets et la neutralité du processus de correction. M. Baba Laye a affirmé : « Nous avons pris toutes les dispositions pour que ce concours se déroule dans la transparence totale. »



Chaque candidat devra consulter son numéro de matricule affiché devant sa salle d’examen, précisant la filière, le centre, la langue de composition et le numéro d’ordre.



Le président du jury a appelé les participants à la discipline, à la ponctualité et à l’intégrité, rappelant que : « Le sérieux est la meilleure garantie du succès. »



