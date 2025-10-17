









SPORTS Tchad – Football : la FTFA célèbre deux nominations à la FIFA et mise sur la formation des entraîneurs

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 17 Octobre 2025





la nomination de M. Tahir Oloy Hassan et de M. Abakar Hunwanou au sein de commissions permanentes de la FIFA,

ainsi que la remise des diplômes à une nouvelle promotion d’entraîneurs. Un double événement qui symbolise le renouveau du football tchadien sur la scène internationale.



Abakar Hunwanou : un parcours dédié au football de base



C’est M. Abakar Hunwanou, récemment nommé à la Commission du Football Amateur et du Football de Base de la FIFA, qui a ouvert la série des interventions. Avec une émotion palpable, il est revenu sur le long parcours qui l’a mené à cette distinction.



« C’est un travail de longue haleine. J’ai été footballeur, j’ai signé ma première licence en 1976 », a-t-il confié, évoquant ses débuts à la Gazelle FC en 1978, puis son passage au Bénin, son pays d’origine, avant de revenir défendre les couleurs de l’Aiglon de N’Djamena jusqu’en 1988.



Selon lui, cette nomination n’est pas le fruit du hasard : « Nous n’avons pas été choisis par hasard, mais sur la base d’un parcours, d’une expérience et d’un vécu. »



Désormais, sa mission sera claire : œuvrer pour le développement du football scolaire et de base, et porter des projets concrets au profit des jeunes talents tchadiens.



« L’opportunité nous est donnée. Il ne s’agit pas de rester passifs, mais de faire naître de grands projets », a-t-il lancé, avant d’appeler à une mobilisation collective des associations et clubs autour du football féminin et du football des jeunes, qu’il considère comme « l’avenir du football ».



Une reconnaissance internationale pour le football tchadien



Prenant la parole, le président de la FTFA, Tahir Oloy Hassan, a exprimé sa gratitude au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour sa confiance.



« Il m’a dit que le Tchad a traversé beaucoup d’épreuves, mais qu’il est conscient de l’importance de voir notre pays retrouver sa place dans le concert des nations du football », a-t-il rapporté.



Pour le président Hassan, cette double nomination illustre la volonté claire de la FIFA d’accompagner le redressement du football tchadien.



« C’est une reconnaissance du travail accompli par le bureau exécutif depuis plusieurs mois. Ces nominations ouvrent une nouvelle ère pour nos jeunes talents », a-t-il affirmé, tout en soulignant le potentiel physique et mental des jeunes Tchadiens : « Il faut maintenant leur créer les conditions pour acquérir la technique. »



Une nouvelle dynamique pour la relance du football national



Au-delà des distinctions, la cérémonie a illustré une synergie nouvelle entre la vision stratégique du président Hassan et l’expérience de terrain d’Abakar Hunwanou. En associant reconnaissance internationale et formation locale, la FTFA place désormais le développement du football de base et la formation des encadreurs au centre de sa stratégie.



