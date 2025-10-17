Tchad : Triciana, la jeune slameuse qui fait rimer passion et réussite à l’international

Dans un milieu artistique souvent dominé par les hommes, Triciana, jeune slameuse tchadienne, s’impose avec talent et détermination. Grâce à sa plume et à sa voix engagée, elle fait voyager son slam à travers le monde, prouvant qu’une fille peut réussir et vivre pleinement de son art.



Originaire du Tchad, Triciana aborde dans ses textes des thèmes forts : la femme, la paix, l’identité et l’espoir. Son slam est un miroir de la société, porté par une énergie sincère et des mots profonds.



Sur scène, elle séduit par sa prestance et sa capacité à émouvoir, inspirant toute une génération de jeunes filles à croire en leurs rêves. « Le slam m’a appris à transformer mes émotions en force », confie-t-elle fièrement.



Aujourd’hui, Triciana incarne la réussite féminine dans le slam tchadien. Par son parcours exemplaire, elle prouve que la passion et le travail peuvent faire d’une jeune fille une étoile qui brille au-delà des frontières.