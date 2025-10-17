Ce geste, accompli par des jeunes sans emploi, témoigne d’un profond esprit de citoyenneté, d’unité et de responsabilité sociale. L’AJDR prouve qu'il n'est pas nécessaire de disposer de ressources financières importantes pour contribuer au bien-être collectif. Leur action reflète une volonté sincère d’implication communautaire et un désir d’appuyer les structures sanitaires locales dans leur mission humanitaire.
TCHAD
Tchad - Rig-Rig : L'association des jeunes diplômés sans emploi fait un don à l'hôpital
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Octobre 2025
L’Association des Jeunes Diplômés Sans Emploi de Rig-Rig (AJDR), située dans le département du Kanem Ouest, a réalisé un acte hautement symbolique et solidaire en procédant à un don en faveur des malades de l’hôpital de Rig-Rig, le mercredi 15 octobre 2025.
Ce geste, accompli par des jeunes sans emploi, témoigne d’un profond esprit de citoyenneté, d’unité et de responsabilité sociale. L’AJDR prouve qu'il n'est pas nécessaire de disposer de ressources financières importantes pour contribuer au bien-être collectif. Leur action reflète une volonté sincère d’implication communautaire et un désir d’appuyer les structures sanitaires locales dans leur mission humanitaire.
