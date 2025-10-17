Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Rig-Rig : L'association des jeunes diplômés sans emploi fait un don à l'hôpital


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Octobre 2025


L’Association des Jeunes Diplômés Sans Emploi de Rig-Rig (AJDR), située dans le département du Kanem Ouest, a réalisé un acte hautement symbolique et solidaire en procédant à un don en faveur des malades de l’hôpital de Rig-Rig, le mercredi 15 octobre 2025.


  Ce geste, accompli par des jeunes sans emploi, témoigne d’un profond esprit de citoyenneté, d’unité et de responsabilité sociale. L’AJDR prouve qu'il n'est pas nécessaire de disposer de ressources financières importantes pour contribuer au bien-être collectif. Leur action reflète une volonté sincère d’implication communautaire et un désir d’appuyer les structures sanitaires locales dans leur mission humanitaire.

 

Soutien des Autorités Sanitaires

  La présence des responsables du district sanitaire de Rig-Rig, aux côtés de la population locale, lors de cette cérémonie, illustre l’appréciation et le soutien accordés à cette initiative. Cela renforce le lien de confiance entre les jeunes et les autorités, tout en valorisant la jeunesse comme acteur clé du développement local.
 

Un Message Fort pour la Jeunesse Tchadienne

  Sur le plan symbolique, cette action incarne la solidarité intergénérationnelle et met en lumière la capacité d’organisation des jeunes diplômés du Kanem, souvent marginalisés sur le plan économique. Par ce geste, l’AJDR adresse un message fort à la jeunesse tchadienne : l’engagement social et communautaire est un levier essentiel du progrès collectif, même dans un contexte marqué par le chômage.

 

Exemple de Responsabilité Citoyenne

  Le don de l’AJDR ne relève pas uniquement de la charité ; il s’agit d’un exemple inspirant de responsabilité citoyenne. Il illustre comment les jeunes, malgré les défis liés à l’inactivité professionnelle, peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement local et la promotion de la solidarité. Cette initiative démontre que l'implication communautaire peut conduire à des changements significatifs, renforçant ainsi le tissu social et l'entraide au sein de la communauté.


