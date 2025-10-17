Tchad : l'ambassade de France s'engage en faveur de la jeunesse et du développement durable

En apportant un soutien financier au lancement d'un projet de ferme-école en permaculture, porté par l'ONG Dignité Internationale à Koundoul, l'ambassade de France s'engage en faveur de la jeunesse et du développement durable.



Ce projet d'une durée d'un an permettra à 20 jeunes orphelins en situation de vulnérabilité, souvent en échec scolaire, de bénéficier d'une formation pratique et professionnalisante à la permaculture, une approche agricole respectueuse de l'environnement et fondée sur les ressources locales.



Grâce à l'appui de la France, un terrain situé à proximité du Centre Intégré Pilote (CIP) a été aménagé pour accueillir la formation et les activités de production, qui s'effectuent selon des techniques spécifiques d'agriculture durable. Les fruits et légumes cultivés serviront à approvisionner la cantine de l'école et de l'orphelinat, contribuant à l'autosuffisance alimentaire du centre et à la réduction de ses coûts de fonctionnement.



En soutenant cette initiative, la France œuvre à favoriser à la fois l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le renforcement de la résilience alimentaire locale. Les bénéficiaires formés pourront créer leurs propres activités, rejoindre des exploitations agricoles ou transmettre leurs compétences aux futures promotions.



Ce projet illustre concrètement la volonté de la France d'accompagner les acteurs tchadiens de la société civile dans leurs actions en faveur d'un développement inclusif et durable. L'ambassade de France salue l'engagement de Dignité Internationale et de toute son équipe, qui œuvre chaque jour aux côtés de la jeunesse tchadienne pour faire germer des compétences, des espoirs et des vocations.