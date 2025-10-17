Alwihda Info
AFRIQUE

Rentrée scolaire au Tchad : un programme pour accompagner les enfants des écoles coraniques


Alwihda Info | Par RFI – avec Nadia Ben Mahfoudh - 17 Octobre 2025



Au Tchad, le Secours Islamique France (SIF) a lancé le programme pilote « Tawde » pour mieux encadrer et intégrer les enfants issus des écoles coraniques (appelés Mouhadjirines).

Ces élèves, souvent livrés à eux-mêmes et contraints de mendier pour survivre, bénéficient désormais d’un accompagnement scolaire et social dans sept écoles coraniques situées à N’Djamena et dans la région du Lac.

Le programme combine cours coraniques et cours séculiers, tout en offrant des repas quotidiens et des activités récréatives afin de limiter la mendicité. Il implique également la communauté locale à travers des comités de gestion pour favoriser l’intégration de ces enfants et changer le regard social sur leur situation.

Plus de 2 000 enfants bénéficient déjà de ce dispositif dont l’objectif est, à terme, d’intégrer les écoles coraniques au système éducatif formel du pays.


