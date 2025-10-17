Tchad : Vaste opération de nettoyage et de réaménagement du site d’ordures de Gassi





Objectifs de l'Opération

Améliorer la fluidité d’accès au site

Optimiser la gestion des déchets solides dans cette zone stratégique

Engagement pour la Propreté Urbaine

Dans le cadre de ses actions en matière d’assainissement et d’hygiène publique, la Commune de la Ville de N’Djamena, par l'intermédiaire de la Direction de l’Assainissement, de l’Environnement et de la Santé (DAES), a lancé une vaste opération de nettoyage et de réaménagement du site de dépôt des ordures de Gassi, situé dans le 7ème arrondissement, ce mercredi 15 octobre 2025.Cette intervention vise principalement à :S’inscrivant dans la dynamique de propreté et de salubrité urbaine, cette initiative reflète la volonté constante de l’Exécutif municipal de faire de l’assainissement de la capitale une priorité collective et une responsabilité partagée. L’objectif est de garantir un cadre de vie sain et agréable pour les N’Djaménoises et les N’Djaménois.Cette opération constitue un pas important vers une N’Djamena plus propre et mieux organisée, contribuant ainsi au bien-être de ses habitants.