Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N'Djamena : un contrôle d’armes tourne à l’incident au rond-point "2ème station"


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Octobre 2025


Un incident s’est produit ce 16 octobre 2025, aux alentours de 23 heures, à la rue 40, au niveau du rond-point communément appelé "2ème station", dans la commune du 4ème arrondissement, à proximité du lycée Fort-Lamy.


N'Djamena : un contrôle d’armes tourne à l’incident au rond-point "2ème station"
Un véhicule de marque Hilux Taliban transportant cinq passagers a été arrêté par des militaires en faction au rond-point, dans le cadre d’un contrôle d’armes. D’après une source sur place, aucun objet suspect n’a été trouvé à bord du véhicule. 

Cependant, alors que le véhicule s'apprêtait à repartir, l’un des cinq occupants aurait jeté une bouteille d’eau en direction d’un militaire, selon les témoignages recueillis sur les lieux. Le véhicule a ensuite commencé à s’éloigner, mais à quelques mètres du point de contrôle, un militaire a pris position et a ouvert le feu à l’aide de son arme, une kalachnikov de type GPP. Cinq coups de feu ont été tirés, dont deux ont atteint deux femmes parmi les passagers du véhicule. 

Les blessées ont été immédiatement transportées à l’hôpital La Renaissance (Moderne) pour recevoir des soins d’urgence. 

Le Directeur de la Gendarmerie Nationale s’est rendu sur place afin de s’enquérir de la situation. La brigade du 4ème arrondissement est également intervenue et a établi le contact sur les lieux. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incident.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières ​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières 15/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter