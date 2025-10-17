N'Djamena : un contrôle d’armes tourne à l’incident au rond-point "2ème station"

Un véhicule de marque Hilux Taliban transportant cinq passagers a été arrêté par des militaires en faction au rond-point, dans le cadre d’un contrôle d’armes. D’après une source sur place, aucun objet suspect n’a été trouvé à bord du véhicule.



Cependant, alors que le véhicule s'apprêtait à repartir, l’un des cinq occupants aurait jeté une bouteille d’eau en direction d’un militaire, selon les témoignages recueillis sur les lieux. Le véhicule a ensuite commencé à s’éloigner, mais à quelques mètres du point de contrôle, un militaire a pris position et a ouvert le feu à l’aide de son arme, une kalachnikov de type GPP. Cinq coups de feu ont été tirés, dont deux ont atteint deux femmes parmi les passagers du véhicule.



Les blessées ont été immédiatement transportées à l’hôpital La Renaissance (Moderne) pour recevoir des soins d’urgence.



Le Directeur de la Gendarmerie Nationale s’est rendu sur place afin de s’enquérir de la situation. La brigade du 4ème arrondissement est également intervenue et a établi le contact sur les lieux. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incident.