Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda





Pour faire face à cette situation, les autorités locales, menées par la maire adjointe Zara Abdoulaye, et la police nationale sont mobilisées. Zara Abdoulaye a insisté sur l'engagement des autorités à combattre cette pratique qui met en danger la santé des habitants.





Adoptant une approche préventive, la maire adjointe a appelé la population à la vigilance. Elle a exhorté les citoyens à ne pas acheter de produits dont la date de péremption est dépassée et à signaler ces articles à la police municipale pour qu'ils soient retirés de la vente.