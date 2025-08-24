Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat Boukhari - 24 Août 2025


Des produits de consommation courants, comme des crèmes, de la mayonnaise, des biscuits, du lait et des médicaments, sont vendus avec une date de péremption dépassée dans des boutiques et magasins du marché de Goz-Beïda. Ces articles sont proposés à des prix réduits par des commerçants qui ignorent les risques sanitaires pour les consommateurs.


  Pour faire face à cette situation, les autorités locales, menées par la maire adjointe Zara Abdoulaye, et la police nationale sont mobilisées. Zara Abdoulaye a insisté sur l'engagement des autorités à combattre cette pratique qui met en danger la santé des habitants.

 
Adoptant une approche préventive, la maire adjointe a appelé la population à la vigilance. Elle a exhorté les citoyens à ne pas acheter de produits dont la date de péremption est dépassée et à signaler ces articles à la police municipale pour qu'ils soient retirés de la vente.


