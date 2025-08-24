Tchad : L'association Nour Al Chabab promeut la cohabitation pacifique dans le canton de Banda





Le président national de l'association, Mahamat Ibrahim Goni, a précisé que Nour Al Chabab est une organisation humaniste, non politique, qui vise à unir les jeunes tchadiens de toutes origines autour des valeurs de paix et de solidarité. Un bureau local de 20 membres a été mis en place pour accompagner la communauté et fournir une assistance en cas d'inondations.





Le chef de canton, Masra Kouara Nagué, a salué cette initiative, la qualifiant de "souffle nouveau" et a loué l'engagement de l'association à unir les cœurs et à sensibiliser à la paix. La sous-préfète de Sarh rural, Mme Dedjebé Sylvie, a encouragé les membres du nouveau bureau à devenir des "ambassadeurs de la cohabitation pacifique" et à mobiliser leurs énergies pour le développement économique.