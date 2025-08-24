Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'association Nour Al Chabab promeut la cohabitation pacifique dans le canton de Banda


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Août 2025


Une campagne de sensibilisation a été organisée par l'association Nour Al Chabab (Lumière des jeunes) dans le canton de Banda, près de Sarh, ce samedi 23 août 2025. L'objectif était de consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble comme piliers du développement.


  Le président national de l'association, Mahamat Ibrahim Goni, a précisé que Nour Al Chabab est une organisation humaniste, non politique, qui vise à unir les jeunes tchadiens de toutes origines autour des valeurs de paix et de solidarité. Un bureau local de 20 membres a été mis en place pour accompagner la communauté et fournir une assistance en cas d'inondations.

 
Le chef de canton, Masra Kouara Nagué, a salué cette initiative, la qualifiant de "souffle nouveau" et a loué l'engagement de l'association à unir les cœurs et à sensibiliser à la paix. La sous-préfète de Sarh rural, Mme Dedjebé Sylvie, a encouragé les membres du nouveau bureau à devenir des "ambassadeurs de la cohabitation pacifique" et à mobiliser leurs énergies pour le développement économique.


