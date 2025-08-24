Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale









Le préfet a rappelé que la cohésion sociale est la base de la paix et de la prospérité. Il a pointé du doigt des défis qui minent le vivre-ensemble, tels que les vols de bétail, la destruction des champs et les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs. "Nous devons, tous, nous sensibiliser. Agriculteurs comme éleveurs, vous êtes tous des frères, cultivons la paix pour nos générations futures", a-t-il déclaré.





Le sous-préfet de Danamadji, Tougodjidé Léonard, a salué cette initiative, insistant sur le fait que "sans unité, sans la paix, sans la cohésion sociale, il n’y a pas de développement."





À la fin de la rencontre, le préfet a appelé à une franche collaboration entre les autorités et la population pour instaurer une paix durable dans la Grande Sido.