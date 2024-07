AFRIQUE BAD : Babatunde Samson Omotosho promu au poste de directeur du Département des statistiques

Alwihda Info | Par Afdb - 5 Juillet 2024



De nationalité nigériane, il compte plus de 21 ans d’expérience dans l’élaboration de stratégies en matière de données pour s’aligner sur les objectifs stratégiques des organisations.

La Banque africaine de développement a nommé Babatunde Samson Omotosho, économiste et statisticien, au poste de directeur du Département des statistiques, à compter du 16 juin 2024. De nationalité nigériane, M. Omotosho compte plus de 21 ans d’expérience dans l’élaboration de stratégies en matière de données pour s’aligner sur les objectifs stratégiques des organisations.



Il jouit également d’une expertise dans la compilation et l’analyse des données, la recherche macroéconomique et l’analyse politique. M. Omotosho était précédemment directeur de la recherche et des statistiques à l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) en Sierra Leone, où il était détaché de la Banque centrale du Nigéria. À l’AMAO, il a fourni des conseils sur l’intégration monétaire et économique au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Auparavant, il a occupé divers postes au sein des Départements des statistiques et de la recherche de la Banque centrale du Nigéria. En tant que directeur adjoint du Département des statistiques, il a dirigé l’équipe d’analyse des données et géré les initiatives stratégiques de la Banque centrale nigériane en matière de big-data et d’analyse des données.



Il a supervisé des projets visant à renforcer les capacités d’analyse de données pour l’élaboration des politiques, à automatiser les enquêtes et les systèmes statistiques, à améliorer l’infrastructure de partage des données et à développer des outils de veille sur les médias sociaux. Son leadership a permis de promouvoir une culture de l’analyse des données au sein de la Banque centrale du Nigéria, favorisant l’innovation et l’efficacité dans les processus opérationnels et politiques.



Docteur en économie de l’université de Glasgow, au Royaume-Uni (2021), M. Omotosho a obtenu également un master en statistiques appliquées et analyse de données de l’université de St Andrews, au Royaume-Uni (2011), un master en économie (University of Benin, Nigéria, 2008), et une licence en économie (University of Ilorin, Nigéria, 2000).



Ses contributions universitaires sont nombreuses, avec des publications dans des revues réputées, notamment le Journal of Economic Dynamics & Control, le Journal of International Money & Finance, Macroeconomic & Finance in Emerging Market Economies, et le Central Bank of Nigeria Journal of Applied Statistics.



Ses recherches couvrent les champs du big data, de l’économétrie, des interactions entre les politiques monétaires et fiscales, des moteurs du cycle économique et des implications macroéconomiques des chocs sur les ressources pour les petites économies émergentes ouvertes. M. Omotosho est membre de l’Association statistique du Nigéria, de l’Association internationale pour les statistiques officielles et de la Royal Statistical Society.



« Je suis reconnaissant envers le président Adesina pour cette nomination, et je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de contribuer au succès et à la croissance continue du Groupe de la Banque africaine de développement, une institution qui joue un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre continent bien-aimé, l’Afrique. Je m’engage pleinement à assumer les responsabilités liées à ce poste, tout en collaborant efficacement avec l’équipe de direction de la Banque, mes collègues et les autres partenaires stratégiques de la Banque », a affirmé M. Omotosho.



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s’est dit « heureux de nommer Babatunde Samson Omotosho, un statisticien respecté, au poste de directeur du Département des statistiques. M. Omotosho apporte à ce poste sa remarquable expérience en matière de statistiques, d’économie et d’analyse de données. Il aidera la Banque à mettre en place un écosystème de données robuste pour atteindre ses objectifs stratégiques et soutenir nos objectifs de développement à long terme. »





Dans la même rubrique : < > Assises de la CIAR à Brazaville : le Tchad appelle à la mobilisation des acteurs à l’échelle internationale Centrafrique : Le gouvernement Français appuie le système judiciaire à hauteur de 565000 Euros Cameroun : Assistance aux Étudiants Tchadiens Victimes d'un Incendie à Yaoundé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)