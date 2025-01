Base d’Abéché : Le Tchad poursuit le retrait progressif des troupes françaises

Contexte du retrait

Le processus de retrait a débuté après la dénonciation des accords de coopération militaire avec la France le 28 novembre 2024. Les étapes marquantes de ce retrait incluent :



Départ des avions de chasse français : 10 et 11 décembre 2024.

Retrait des troupes combattantes et du matériel : À partir du 20 décembre 2024.

Rétrocession de la base de Faya : 26 décembre 2024.

La rétrocession de la base d’Abéché, prévue pour le 31 janvier 2025, représente une avancée majeure vers un désengagement total des forces françaises.



Déclarations du Ministre



Dans son discours, le Ministre a affirmé : « La souveraineté d’un État repose sur sa capacité à défendre seul son intégrité territoriale. »



Il a également mis en avant la détermination du Président Mahamat Idriss Déby Itno à préserver l’indépendance et la souveraineté du Tchad. Le Ministre a insisté sur le fait qu’un État souverain doit compter sur ses propres capacités de défense.



Appel à la vigilance



Le Général Djamous a appelé les Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes à rester vigilantes face à toute menace, qu'elle soit interne ou externe, en vue du retrait imminent des forces françaises.



La date de fin de ce retrait, fixée au 31 janvier 2025, est décrite par le Ministre comme étant impérative, non négociable et irréversible.