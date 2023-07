Bassin du Lac Tchad : Le PNUD met l'accent sur la justice transitionnelle et les solutions durables

À l'occasion du 4e forum des gouverneurs qui se tiendra à N'Djamena du 5 au 7 juillet 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé cet après-midi du 3 juin 2023 des conférences, des tables rondes et des projections à l'hôtel Radisson Blu. Les discussions ont porté sur divers sujets, notamment la justice transitionnelle dans le bassin du Lac-Tchad et la promotion de solutions durables pour favoriser le développement et la stabilité du Tchad.



Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces conférences et tables rondes. Carole Bidi a présenté la sauvegarde des droits de l'homme et l'intégration du genre dans la stabilisation. Le Dr Helene Labatim, membre de la Commission Droit de l'homme, a traité du renforcement des capacités dans la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit. Dr Ahmat Yacoub, expert en gestion des conflits et président du Centre d'Études pour le Développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), a abordé le rôle de la stabilisation dans le processus de DDR (Désarmement, Démobilisation et Réintégration) et de réinsertion socioéconomique des ex-combattants. Jacques Twagirimana s'est penché sur la stabilisation et la fourniture des services de base, en se concentrant sur le cas de la santé. Enfin, Blerta Cela a discuté des défis croissants de la stabilisation et de la mobilisation des ressources.



Des débats ont eu lieu entre les panelistes et les organisateurs, notamment sur la question de l'insertion des anciens combattants de Boko Haram. Dr Ahmat Dabio a souligné qu'il est préférable de se concentrer sur la stabilisation plutôt que sur la réinsertion des désengagés. Il a également proposé au PNUD et à ses partenaires un projet d'envergure visant à toucher un total de 120 000 personnes, dont 8 000 bénéficiaires directs (victimes, réfugiés, retournés et population autochtone).



Selon Blerta Cela, coordinatrice régionale du projet, la Facilité de stabilisation régionale (RSF) a été créée pour répondre à ces défis. Il s'agit d'une initiative de collaboration entre les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires internationaux visant à faire face à la complexité des conflits et à soutenir la relève et le développement des communautés touchées.



Un autre aspect abordé lors des discussions était la justice transitionnelle, présentée comme une approche éprouvée dans la consolidation de la paix après un conflit. Les panelistes ont souligné les défis et les opportunités que la justice transitionnelle présente dans les régions confrontées à l'extrémisme violent, tel que le bassin du Lac-Tchad. Un rapport a été présenté, évaluant le rôle et l'importance de facteurs tels que le calendrier, la sensibilisation, le contexte et les parties prenantes dans la mise en œuvre des outils de justice transitionnelle, selon l'Institut d'études de sécurité (ISS).



Les tables rondes, les conférences et les projections de documentaires se poursuivront jusqu'au 5 juillet 2023, date d'ouverture du forum des gouverneurs. Des représentants de diverses organisations de jeunesse, de la société civile et des forces de défense et de sécurité, venus des provinces et de N'Djamena, participent à ces rencontres.