Bassin du Lac Tchad : vers l'éradication de la poliomyélite en 2025

Cinq pays du bassin du Lac Tchad, notamment le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la RCA ambitionnent d’éradiquer la poliomyélite dans l'immense espace dès cette année. Ce matin, une campagne synchronisée contre cette pathologie a été lancée à cet effet au centre de santé de Diguel.



Même si les pays du bassin du Lac Tchad ont opéré une avancée remarquable vers l'éradication de la poliomyélite, des écueils se dressent sur leur chemin. Le Niger par exemple à lui seul a enregistré 121 cas de variant de type II de 2018 à 2024, informe la représentante du ministre de la Santé présente à la cérémonie.



Ces multiples nouveaux cas s'expliquent par le fait que beaucoup d'enfants non protégés échappent aux campagnes de vaccination, explique Dr Blanche Any, responsable de l'OMS Tchad. L'instabilité, l'insécurité et le changement climatique dans le bassin, sont aussi les causes de la persistance du virus, selon le représentant du ministre de la Santé publique du Cameroun.



Qu'à cela ne tienne ! Puisque « la lutte contre la poliomyélite ne connait pas de frontières », le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Brahim appelle à une « planification conjuguée, un engagement sans faille » des partenaires techniques et financiers. Cet appel semble déjà entendu. « Ensemble, nous sommes plus forts, plus résilients », répond l'officiel camerounais.



Le représentant du Rotary club de N'Djamena, partenaire financier et membre de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite promet un accompagnement jusqu'à « l'éradication totale » du virus. Il faut signaler que le premier tour de la campagne de vaccination massive de routine aura lieu du 25 au 29 avril 2025.



Le deuxième tour quant à lui, aura lieu en mai. Les parents sont donc invités à présenter leurs progénitures aux agents vaccinateurs qui passeront de porte en porte.