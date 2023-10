Batha : Le sous bureau du Programme Alimentaire Mondiale(PAM) du Batha a remis des matériels informatiques à la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Batha.

Le chef du sous bureau PAM d'Ati Issakha Souleymane a souligné que ces matériels composés des ordinateurs, des imprimantes et des encres destinés à la délégation viennent dans le cadre du partenariat avec le PAM et la délégation à travers le sous bureau d'Ati du projet de la cantine scolaire. Car pour lui, ce geste n'est pas le dernier, malgré les contraintes budgétaires, le PAM continue d'apporter son appui multiforme au gouvernement tchadien dans plusieurs secteurs selon ses moyens.



En remettant officiellement les matériels informatiques au délégué, le vice président du CPA Ahmat Haroun Aguid a donné des conseils en demandant au délégué de veiller sur les materieles pour la bonne utilisation de ces machines.



Ravi de ce geste le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique Yacoub Brahim a remercié le PAM pour son appui multiforme et le partenariat avec le Tchad et plus particulièrement dans le secteur de l'éducation.