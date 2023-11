Batha : la GIZ-PROFISEM remet des motocyclettes aux techniciens de l'ANADER et à la DPVC

Au total cinq motocyclettes Haoudjou ont été remis ce matin aux agents de l'ANADER et de DPVC du Batha, par le Programme d'Opérationnalisation de la Filière Semencière au Tchad (PROFISEM).



L’objectif est de contribuer à rendre la filière semencière efficiente et bien organisée, bénéficiant d’un plus grand nombre d'agriculteurs/agricultrices, et ainsi permettre de diversifier et d'améliorer les systèmes de la production agricole dans la province.



En souhaitant la bienvenue à la délégation, le chef d'antenne du ANADER Centre/Est Mongo, Acheick Mahamat Gamar et le chef secteur de l'ANADER Batha Ouest Fitri, Allamine Ali Mahamat remercie la GIZ/PROFISEM et les bailleurs (DDC, AFD/UE), car à travers ce programme, l'État tchadien a donné son accord pour la mise en œuvre du projet.



Pour sa part, le responsable de zone Djo, Iri Assane a rappelé que sur les deux campagnes agricoles successives (2022-2023 et 2023-2024), la PROFISSEM a signé un protocole d'accord d'entente avec l'ANADER, permettant l'encadrement des producteurs dans le basins primaires et secondaires.



Grâce à cet appui de l'ANADER et des autres acteurs (DPVC, ITRAD, DSP), la FPPS du Batha a doublé sa production et en campagne agricole 2022-2023, passant de 12,3 tonnes à 24,02 tonnes. Pour soutenir davantage cet encadrement, PROFISSIM a doté en 2022 les techniciens de l'ANADER de 20 motocyclettes pour la zone sahélienne et particulièrement deux pour le Batha.



Ayant constaté que certains agents éprouvent toujours de difficultés en moyens roulants, PROFISEM a de plus prévu de doter 16 motos à la zone d'intervention dont quatre pour la zone sahélienne, toutes affectées au Batha.



En réceptionnant les clés des motocyclettes, le délégué provincial de l'agriculture, Abdallah Adoum Oumar demande aux bénéficiaires de ces engins à faire bon usage, mais et surtout, à accompagner les producteurs dans le processus de la pérennisation des acquis du projet.