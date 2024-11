Bénin : la Banque mondiale accorde 635,5 millions d'euros pour soutenir la croissance

La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 635,5 millions d'euros de l'Association internationale de développement (IDA), pour soutenir les efforts du gouvernement du Bénin, visant à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, améliorer la collecte des recettes intérieures et accentuer la résilience sociale et climatique.



Il comprend un crédit à l'appui des politiques de développement de 135,5 millions d'euros et une garantie pour soutenir les réformes de 200 millions d'euros approuvée, dans le cadre de l'enveloppe de financement visant à mobiliser 500 millions d'euros de financements commerciaux à long terme.



Il s'agit de la première garantie de l'IDA approuvée depuis le lancement de la plateforme de garantie du Groupe de la Banque mondiale le 1er juillet 2024. Le programme s’articule autour de trois piliers.



Le premier vise à rendre opérationnel un nouveau cadre de partenariat public-privé (PPP). Ce programme visera à attirer et faciliter la participation des acteurs du secteur privé aux projets publics, en améliorant l’accès des petites et moyennes entreprises au financement, en fournissant des garanties pour les prêts accordés par les banques et les institutions de microfinance, et en offrant des capitaux, des conseils et d’autres formes d’assistance.



Le deuxième pilier soutient les réformes visant à stimuler le recouvrement des recettes intérieures, créant ainsi l’espace budgétaire nécessaire pour l’investissement public et la viabilité de la dette.



Le troisième pilier cible les réformes pour renforcer la résilience sociale et climatique. Il s’agit notamment d’élargir le registre social unique, renforcer le système de gestion des risques de catastrophe et adopter des réglementations pour des villes durables et résilientes.