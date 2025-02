Bénin : lutte contre les engins explosifs improvisés, le CPADD reçoit le soutien du Japon

Il s’agit essentiellement de matériels roulants notamment des véhicules d’intervention sur engins explosifs, d’ambulance ; d'un groupe électrogène de 500 KVA. L'appui concerne également la réalisation de quelques infrastructures.



L’initiative du Japon et de ses partenaires du Programme des Nations Unies pour le Développement vient renforcer les actions du gouvernement béninois au profit du Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD). Le jeudi 13 février 2025, à la faveur de la cérémonie de remise officielle des matériels, le directeur du CPADD, le lieutenant-colonel Djimon Sahgui, a exprimé toute sa joie.



Il souligne que le don de ces véhicules vient mettre fin aux difficultés liées au transport du matériel en intervention sur les engins improvisés qui se faisait par des pousse-pousse. En effet, le CPADD est une école nationale à vocation régionale créée en coopération avec la France.



Centrée sur la formation des formateurs aux techniques de base de déminage et de dépollution à sa création en 2003, il délivre aujourd’hui des formations sur la gestion sécurisée des stocks de munitions, le déminage humanitaire dont la finalité est la remise à disposition des terres sûres aux communautés affectées par les conflits en vue de la reprise des activités socio-économiques et la lutte contre les engins explosifs improvisés, armes de prédilection des groupes armés terroristes qui écument le Sahel et qui cherchent à étendre leurs actions aux États côtiers du Golfe de Guinée dont notre pays, le Bénin.



C’est le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général de division Fructueux Gbaguidi qui a présidé la cérémonie. Il avait à ses côtés, S.E.M. Uezono Hideki, ambassadeur du Japon près le Bénin, Titus Osundina, représentant du PNUD et Aminatou Sar, coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin.



Tout en félicitant le Japon pour son initiative et son rôle dans le maintien de la paix mondiale, il a mis l’accent sur la lutte contre la circulation des armes et le projet d’appui à la consolidation de la paix. Selon l’ambassadeur Uezono Hideki, le champ d’intervention de la coopération japonaise au Bénin est large. Elle apporte un soutien continu au CPADD depuis 2009 non seulement pour sauver des vies humaines mais aussi pour contribuer à éradiquer l’emploi des mines en Afrique.



En cette heureuse occasion de remise de ces matériels roulants, le chef d’État-Major général des Forces Armées Béninoises a eu peu de mots pour traduire ses sentiments. Le général de division Fructueux Gbaguidi a exprimé toute sa gratitude au peuple et au gouvernement du Japon pour leur générosité et leur sens de l’humanité car ces dons permettront aux techniciens formés dans ce centre, de sauver chaque jour des vies sur des théâtres de conflits.



Le CPADD a déjà formé plus de 4.800 techniciens au profit d’une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Europe.