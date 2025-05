Berlin : Le Tchad représenté à la conférence sur le maintien de la paix

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République fédérale d’Allemagne, représentant Dr ABDOULAYE SABRE FADOUL, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’étranger, a participé activement à la Conférence ministérielle des Nations unies pour le maintien de la paix qui a eu lieu à Berlin du 13 au 14 mai 2025, informe le ministère Tchadien des Affaires étrangères.



Organisée par les Nations Unies, cette conférence a délibéré sur l’avenir des Opérations de maintien de la paix onusiennes dans un monde où les conflits armés et les foyers de tension sont nombreux.



Les participants se sont focalisés sur les expériences sur le terrain, les paramètres politiques et l’adaptation des Opérations de maintien de la paix pour plus d’efficacité, de réactivité et de responsabilité dans un monde en constante évolution avec les nouvelles technologies, en vue de répondre à la situation sur le terrain et de garantir un consensus stratégique de toutes les parties prenantes.



L’Ambassadeur du Tchad en Allemagne, Youssouf Abassalah, a pris la parole pour transmettre les salutations du Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger au Secrétaire général des Nations Unies et au Ministre fédéral des Affaires Étrangères de la République Fédérale d’Allemagne. Il a souligné l’importance des opérations de maintien de la paix pour la stabilité et la sécurité internationales tout en réaffirmant la poursuite de l’engagement du Tchad à soutenir ces opérations onusiennes.