Informations Bitcoin vs. Actifs Traditionnels : Comment se Comparent-Ils ?

- 4 Août 2024









Les investisseurs de détail et institutionnels ont ajouté Bitcoin à leurs portefeuilles d'investissement pour augmenter leurs rendements ou diversifier leurs classes d'actifs. Cependant, certains se demandent comment Bitcoin se compare aux actifs conventionnels, étant donné qu'il est relativement nouveau.



Bitcoin a Surperformé les Actifs Conventionnels



Bien que Bitcoin soit plus volatile que la plupart des actifs traditionnels, il les a surperformés au cours de la dernière décennie. Cet actif crypto a connu des hauts et des bas significatifs. Cependant, il a été l'actif le plus performant, avec des rendements presque dix fois supérieurs, dépassant le NASDAQ 100.



Certaines études révèlent que les gains cumulatifs de cet actif crypto dépassent les 20,000,000%. Ainsi, Bitcoin a surpassé les gains du NASDAQ 100 et des grandes capitalisations, qui ont respectivement rapporté des rendements de 541% et 3,282$. Sur une échelle annuelle, Bitcoin a rapporté 230%, soit presque dix fois le montant du NASDAQ 100. Le NASDAQ 100 était le deuxième actif le plus performant de la décennie.



Le rendement annualisé des grandes capitalisations américaines était de 14%, tandis que celui de l'or était de 1.5%. Ces chiffres proviennent d'une étude qui a examiné les 17 actifs les plus performants entre 2011 et 2021. Ils montrent que Bitcoin est l'actif le plus performant malgré sa volatilité.



Corrélation et Volatilité



Malgré l'excellente performance de Bitcoin, certains critiques ont constamment exprimé des préoccupations concernant sa volatilité. Cependant, des études récentes révèlent que la principale cryptomonnaie se stabilise progressivement. Sa volatilité a diminué en 2023, atteignant des niveaux que les investisseurs peuvent comparer avec des actifs conventionnels comme l'or.



Certaines personnes soutiennent que la stabilité relative de Bitcoin sera de courte durée. Cependant, cela crée également des opportunités. Les allocateurs d'actifs conventionnels et les prestataires de services financiers croient que cet actif crypto est adapté à la diversification. Pendant ce temps, des études révèlent que certains investisseurs en Bitcoin déplacent leurs avoirs hors des échanges crypto. Beaucoup ont transféré leurs Bitcoins des échanges crypto vers des stockages froids à des taux sans précédent ces dernières années.



Qu'est-ce qui est Mieux que Bitcoin ?



Chaque actif performe mieux à une période spécifique. Par exemple, les actions performent mieux que l'or et les obligations en période de forte croissance. L'or a tendance à surperformer les autres actifs en période de forte inflation ou de récession. Bitcoin présente des propriétés similaires à l'or et aux actions. Il a bien performé lors de l'expansion économique, et certains soutiennent qu'il pourrait se comporter comme l'or en tant que couverture contre l'inflation.



Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si Bitcoin est un bon actif. Malgré ses gains considérables au cours de la dernière décennie, Bitcoin représente un pourcentage infime des capitalisations boursières de l'or et des actions. Par conséquent, Bitcoin a encore un long chemin à parcourir pour convaincre davantage d'investisseurs de l'ajouter à leurs portefeuilles. Mais en plus d'être un performant à forte croissance, Bitcoin pourrait être une couverture contre l'inflation.



Conclusion



Bitcoin a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie. Il est devenu un concurrent sérieux parmi les autres actifs, y compris l'or, les actions et les obligations. De plus, la cryptomonnaie a montré une diminution de la volatilité. En outre, elle a surpassé la plupart des actifs conventionnels, performe mieux que l'or, l'immobilier et les actions. Sa nature unique et ses performances ont incité les investisseurs à reconsidérer la manière dont ils préservent leur richesse. Certains utilisent cet actif crypto pour stocker de la valeur, tandis que d'autres l'ajoutent à leurs portefeuilles d'investissement pour diversifier leurs actifs.



Néanmoins, cette cryptomonnaie reste volatile, et certains gouvernements n'ont pas encore pris position sur les cryptomonnaies comme Bitcoin. De plus, certains États ont interdit Bitcoin, y compris son minage et son trading. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils ajoutent Bitcoin à leurs portefeuilles d'investissement.

