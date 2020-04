Boko Haram, Covid-19 : Le Tchad attend "plus" de la communauté internationale

"Il y a Boko Haram et Covid-19, c'est très compliqué. Le Tchad attend plus que sa part dans la lutte contre Boko Haram, tant sur le plan militaire que sur le plan financier", a déclaré samedi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, lors d'une conférence de presse.



"Nous appelons la communauté internationale à prendre part, à participer davantage avec nous et à nous apporter le soutien et l'assistance nécessaire", a ajouté le ministre.



Le Tchad est confronté à un triple choc dû : la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'effondrement des cours internationaux du pétrole et la situation sécuritaire qui "entraîne des difficultés économiques et sociales importantes", reconnait le FMI.



"L'activité économique a ralenti et d'importants besoins de financement sont apparus en raison de la baisse importante des prix du pétrole, et la croissance présente des risques à la baisse. Le système de santé déjà faible sera gravement mis à rude épreuve par une épidémie généralisée de la maladie."



A l'instar d'autres pays africains, les autorités tchadiennes ne cachent pas leur souhait d'une annulation de la dette. Du côté du FMI, l'on tend plutôt vers une suspension du service de la dette pour au moins 12 mois.



La dette extérieure du Tchad s'est stabilisée à environ 25% du PIB à la fin de 2019. L'encours de la dette extérieure (publique et publiquement garantie, PPG) s'élevait à environ 2,8 milliards de dollars (24,2% du PIB), presque inchangé par rapport à 2,6 milliards de dollars (25,6% du PIB) en 2018.