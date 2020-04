Boko Haram : "La poursuite des terroristes en débandade continue" (armée tchadienne)

L'état-major des armées a évoqué mercredi une "débandade" de terroristes de Boko Haram, quelques jours après le lancement de l'opération militaire d'envergure "Colère de Bohoma".



"Les bases des terroristes de Boko Haram du Niger et du Niger ont été complètement détruites", indique le porte-parole de l'état-major des armées, colonel Azem Bermendoa Agouna.



"La poursuite des terroristes de Boko Haram en débandade continue", assure le colonel Azem Bermendoa Agouna.



"Cinq secteurs ont été mobilisés pour cette opération", précise l'état-major, ajoutant qu'un bilan "sera communiqué ultérieurement."



Boko Haram bat en retrait



Le chef du groupe terroriste -faction Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS)-, Abubakar Shekau, a diffusé mercredi matin un audio en langue haoussa dans lequel il exhorte ses hommes à se battre et à ne pas fuir face à l'offensive militaire lancée par le Tchad.



"Nettoyer la zone insulaire"



"Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire. Nous avons l'accord de deux autres pays (Niger et Nigeria) et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays", a affirmé mardi le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.