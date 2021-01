Braquage mortel d'un convoi d'or : la force mixte Tchad-Soudan arrête cinq individus

Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, général de division Ousman Bahr Mahamat Itno, a annoncé vendredi que cinq des sept présumés auteurs et complices du braquage du convoi du groupe GEMIA MINERALS, une société Sud-Africaine basée dans la zone de Tchaka, province du Batha, ont été arrêtés par les éléments de la force mixte Tchad-Soudan dans la zone de Tiné, Guéréda et un à N'Djamena.



Les enquêtes se poursuivent pour pouvoir mettre la main sur deux autres personnes qui sont toujours en fuite, informe le commandant de la force mixte.



Les présumés malfrats qui sont "remis aux services de renseignement judiciaires" ont commis leur forfait dans la nuit du 23 novembre 2020 à l'entrée du site aurifère de Tchaka.



Les coupeurs de route ont réussi à emporter une quantité importante d'or en tuant deux personnes et blessant une troisième.