REACTION Brutalité policière en Amérique : l'indignation au-delà des frontières

Alwihda Info | Par Gerlin Olin - 28 Mai 2020

Malheureusement, début mai 2020, trois adolescents noirs non armés ont été abattus par des policiers aux États-Unis.

Un pays comme les États-Unis, où être noir ressemble à un crime pour la plupart des blancs à travers le pays, mais les dirigeants noirs cherchent des réponses depuis le premier jour pour résoudre ces problèmes. Cependant, si vous regardez l'histoire des États-Unis, vous remarquerez que des policiers ont tiré et tué des Noirs non armés pendant une décennie.



Malheureusement, la plupart des cas de ces meurtres ne sont toujours pas résolus parce que les policiers qui ont abattu les Noirs non armés à travers le pays ne sont pas en prison où ils devraient être.



Selon les enquêteurs, il y a plus de Noirs et d'Hispaniques dans les prisons et les prisons que les Blancs aux États-Unis, mais le système judiciaire n'a pas compris le fait que la plupart des Noirs qui sont en prison ou en prison sont parfois innocents.



Saviez-vous que 70% des personnes incarcérées ou en prison sont des Noirs et des Hispaniques?



"J'ai vu plus de Noirs et d'Hispaniques dans les prisons que de Blancs lors de mes visites dans les prisons", a déclaré M. Werley Nortreus, un leader politique haïtien et fondateur de Vanyan Sòlda Ayiti et A New Haiti Before 2045 (ANHB 2045 ).



Malheureusement, au début du mois de mai 2020, deux adolescents noirs non armés ont été abattus et tué aux États-Unis par des Blancs qui prétendaient être des policiers. Les mêmes crimes similaires ont impliqué des adolescents noirs non armés comme Michael Brown, Freddie Gray, Walter Scott, Trayvon Martin et bien d'autres. Même, la mort de Sandra Bland, la femme afro-américaine de 28 ans qui a été retrouvée pendue dans une cellule de prison du comté de Waller, au Texas, le 13 juillet 2015, trois jours après avoir été arrêtée lors d'un prétexte de trafic.



Aux États-Unis, les Noirs sont arrêtés ou harcelés de manière disproportionnée par la police. Vingt ans de données collectées montrent que les conducteurs noirs sont arrêtés à un taux de 85% supérieur aux conducteurs blancs. Et trop de services de police à travers le pays utilisent régulièrement une force disproportionnée pour traiter avec des personnes appartenant à des minorités.



Dans un pays dévasté par la mort et les blessures de centaines de personnes, dont beaucoup sans armes, aux mains de policiers, des changements radicaux sont nécessaires dans notre approche de la sécurité publique. Cette force excessive exercée par la police est particulièrement inquiétante étant donné son impact disproportionné sur les personnes de couleur. Malheureusement, sans une justice et des sanctions appropriées, il n'y a aucun moyen que ces problèmes s'arrêtent dans un pays rempli de blancs qui considèrent les noirs comme des criminels et des animaux.



« J'ai vu trop de meurtres et j'ai vu trop de Noirs innocents mis en prison et en prison par des policiers blancs juste pour ruiner leur réputation et leurs personnages. Pour de vrai, cela doit cesser, mais ils ne s'arrêteront pas à moins que nous ne prenions des mesures sévères à leur égard. Quand cela cessera-t-il ?", a déclaré M. Werley Nortreus, le fondateur de Haitians Lives Matter, alors qu'il discutait de ces questions dans une station de radio locale appelée Bon Déjeuner! Radio et BDR! Live.





