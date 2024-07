Burkina-Chine : Pékin annonce un financement de 15 milliards de francs CFA pour des projets

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a reçu en audience ce jeudi matin, l’ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, Lu Shan.



Dans un premier temps, le diplomate chinois a réitéré l’invitation de son pays au Burkina Faso, pour la participation au prochain Forum de la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) qui se tiendra en Chine en septembre prochain.



Le FOCAC de cette année sera un sommet présidentiel, d’où le souhait de la participation du président du Burkina, vivement souhaité par la République populaire de Chine, pour traduire au plus haut sommet, les bonnes relations de coopération entre les deux pays.



A l'occasion de cette audience, l’ambassadeur chinois a annoncé un financement de 16 milliards de francs CFA, que son pays a décidé d’octroyer au Burkina, pour la réalisation d’un projet que le gouvernement aura choisi.



En attendant de transmettre cette bonne nouvelle aux plus hautes autorités du pays, le ministre en charge des Affaires étrangères a traduit toute sa gratitude au diplomate chinois et à son pays, pour ce geste qui vient donner un nouveau pas positif à la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.



Enfin, il a rassuré l’ambassadeur chinois que le Burkina Faso sera au FOCAC 2024, et qu'en ce qui concerne l’invitation faite spécialement au président de la République, il lui transmettra le message.